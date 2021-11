Torino: l'assessora all'Innovazione, Atp Finals volano per economia e attività imprenditoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospitare le Atp Finals è molto importante. Sono un volano per la nostra economia e per le attività imprenditoriali e produttive, che oggi possono confrontarsi a Torino con grandi player mondiali. Lo scrive in un post su Facebook l'assessora all'Innovazione Chiara Foglietta, a margine dell'evento Nitto Atp Final innovation summit che si è svolto oggi al museo nazionale dell'Automobile a Torino in vista del grande torneo internazionale di tennis. "Il bello dell’innovazione è proprio la sua componente multi-settoriale - continua Foglietta -, la capacità di essere protagonista di scenari differenti. La sua forza? Poter migliorare la qualità della vita delle persone", conclude. (Rpi)