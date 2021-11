Piemonte: Regione lancia piano turismo europeo per inverno 2021-2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre a quanto si sta già realizzando in questi giorni in occasione delle Nitto ATP Finals, questa campagna di comunicazione rappresenta un ulteriore impegno per attrarre turisti sul territorio, sfruttando la maggiore centralità europea del nostro aeroporto. Con l’investimento di Ryanair su Torino, grazie anche al forte supporto di Sagat Spa, un altro tassello di crescita della nostra regione si sta realizzando. Intendiamo sostenere i flussi di passeggeri con una campagna mirata utilizzando le tecnologie digitali”. I mercati su cui si concentrerà l'attività di comunicazione, finanziata dalla Regione e dalla Camera di commercio di Torino, saranno quelli del Regno Unito, Danimarca, Israele, Spagna, Francia e Belgio. La pubblicità si concentrerà sui social media, all'interno del sito di Ryanair, sulle notifiche push su smartphone, su email promozionali e su articoli sul giornale di bordo degli aerei. (Rpi)