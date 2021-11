Torino: assemblea piccola industria, necessario cambiamento profondo Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione Industriali Giorgio Marsaj ha invece sottolineato la necessita di "far crescere le nostre aziende di dimensione per competere con il mondo. Innovazione, managerializzazione e sostenibilità sono le linee guida per uno sviluppo costante e strutturato. Solo così le imprese potranno costruire un futuro solido". In conclusione dei lavori il presidente della Piccola industria Giovanni Fracasso, ha confermato “il ruolo dell’associazione, e nello specifico di Piccola industria, come guida, mostrando i possibili percorsi di sviluppo, e di supporto, fornendo gli opportuni strumenti operativi per gli imprenditori”. (Rpi)