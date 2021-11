Governo: Decaro (Anci), i sindaci vogliono stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiudendo l'assemblea davanti al premier Draghi il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha confidato che ormai i sindaci lo chiamano 'SuperMario', al limite del culto della personalità. "Niente di sovrannaturale, pero il presidente del Consiglio sta restituendo fiducia al Paese, - spiega Decaro a "la Repubblica" - e Dio solo sa quanto ne avevamo bisogno dopo quello che abbiamo passato. Gli italiani sentono di essere in buone mani. E noi sindaci ne apprezziamo la grande capacità d'ascolto e comprensione dei problemi, insieme a una incisività di intervento fondamentale per spendere in fretta e bene le risorse dell'Europa". Alla guida dell'Anci dal 2016, ha attraversato cinque governi: non c'era mai stata una tale sintonia fra il livello centrale e quello locale: "L'ho detto pubblicamente, nel corso del mio intervento: tutti i governi hanno mostrato disponibilità nei nostri confronti, ma come questo nessuno. Non è capitato spesso che su temi importanti non si fa in tempo a presentare una richiesta che già ci viene proposta una soluzione, com'è successo oggi sui fondi per i nidi". (segue) (Res)