Governo: Decaro (Anci), i sindaci vogliono stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti suoi colleghi fanno il tifo perché Draghi resti a Palazzo Chigi: almeno fino al 2023, ha affermato il sindaco forzista di Imperia, mentre la sindaca pd di Ancona vorrebbe addirittura far durare la legislatura a oltranza. "Per forza hanno detto così, noi sindaci siamo per la stabilità, indispensabile per non perdere l'occasione storica del Pnrr e completare le riforme per far ripartire l'Italia". "Solo un governo forte e coeso - aggiunge il presidente - può riuscirci. Noi rispettiamo l'autonomia dei partiti, ma in vista delle prossime scadenze istituzionali vorremmo un atteggiamento responsabile da parte di tutti, indipendentemente dall'appartenenza politica. Per noi la priorità è una: dare continuità a una fase che sta producendo frutti concreti", ha concluso Decaro. (Res)