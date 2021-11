Sardegna: Gdf Sassari, sequestrati oltre 37 chili di marijuana a Olbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un arresto e oltre 37 chili di marijuana sequestrati. E' il risultato di un'operazione dei finanzieri del Comando provinciale di Sassari. L'operazione antidroga è stata effettuata presso un'abitazione alla periferia di Olbia, occupata da un cittadino italiano. Nel corso delle perquisizioni, effettuate con l'ausilio dei cani antidroga Betty, Semia e Daff, sono stati rinvenuti oltre 37 chili di marijuana celati all'interno di una dependance attigua all'appartamento, trasformata in un vero e proprio locale di essiccazione e confezionamento. Nello specifico sono stati posti sotto sequestro 26,60 chili piante e 11 chili di boccioli, una parte ancora in essiccazione e una parte pronta per essere imbustata. Durante le attività di ricerca sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una pistola Glock 9x21, 45 munizioni, un bilancino di precisione e 4.400 euro in contanti. L'uomo arrestato è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Tempio Pausania. (Rsc)