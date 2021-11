Piemonte: Cirio, presidente della Repubblica vicino a nostra Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è la prima vista dopo la pandemia. Lei ci ha sempre aiutato. Ricordo ancora quando mi chiamò con affetto durante i giorni in cui ero affetto dal Covid, o durante i difficili momenti dell’alluvione dell’anno scorso. Le siamo grati. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio al teatro Carignano rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seduto in sala per il 190esimo anniversario del Consiglio di stato e il 50enario del Tar. “Lei ha sempre detto che il virus è la malattia e il vaccino è la cura. E oggi possiamo dire di essere una tra le prime regioni in Europa sulla campagna vaccinale”, ha concluso. (Rpi)