Sardegna: Confartigianato, un incontro sul mercato dei pubblici appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese e i professionisti, di Iglesias e di tutto il Sulcis, che vorranno partecipare al mercato degli appalti pubblici, conoscere la piattaforma elettronica sulla quale operare e candidarsi alla fornitura di beni o servizi per la Pubblica amministrazione, si ritroveranno venerdì 19 novembre, a Iglesias per partecipare al "laboratorio" dal titolo "Metodi e strategie per essere competitivi nei mercati elettronici MePA e SardegnaCAT", organizzato da Confartigianato Imprese Sud Sardegna e curato da Sardegna Ricerche, con la collaborazione del Comune di Iglesias. L'iniziativa, che si svolgerà presso il centro culturale di via Grazia Deledda, dalle 9:15 accoglierà professionisti e imprese, mentre alle 9:30 è prevista l'introduzione ai lavori curata da Confartigianato Imprese Sud Sardegna e dal comune di Iglesias. Per tutto il resto della giornata si alterneranno gli interventi di Marcello Secchi, referente consulenza MePA e Sardegna-Sportello Appalti imprese, e di Monica Saba, consulente MePA dello Sportello Appalti imprese. L'incontro si rivolge alle imprese che intendono operare sul mercato elettronico, proponendo accorgimenti e modalità d'uso che possano renderle operative ed efficienti all'interno della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pa) che rappresenta uno degli strumenti pubblici per le imprese sarde. I mercati elettronici rappresentano oggi il principale strumento di e-procurement pubblico, attraverso i quali imprese e professionisti hanno la possibilità di ampliare il mercato potenziale e la visibilità della proprie offerte. Su tali linee, in coerenza con l'esperienza maturata dallo sportello Appalti imprese, le imprese e i professionisti del territorio interessati all'argomento verranno guidati verso l'ingresso in tale mercato economico. (segue) (Rsc)