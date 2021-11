Imprese: censimento "I luoghi del cuore", Fai annuncia i venti progetti che saranno finanziati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi luoghi selezionati hanno una vocazione naturalistica e comunque promuovono quella “cultura della natura” che sta particolarmente a cuore al Fai, per cui l’ambiente è un inscindibile intreccio tra natura e storia, di cui l’uomo è responsabile, in passato come oggi. Per il Bacino del Rio Grande di Amelia (Tr), il Fai contribuirà alla riqualificazione e alla valorizzazione di un percorso sentieristico, mentre due giardini urbani saranno recuperati alla fruizione pubblica: a Roma il Cortile di San Cosimato, realizzato nel chiostro dell’ex monastero, oggi ospedale, offrirà uno spazio di frequentazione ai residenti di Trastevere, mentre il Giardino degli Angeli di Castel San Pietro Terme (Bo), nato per iniziativa di alcuni cittadini con l’intento di offrire uno spazio di benessere e stimolare attività legate alle malattie pediatriche, si arricchirà di un percorso per disabili visivi e uditivi, progettato dall’Istituto per Ciechi Cavazza di Bologna. Non mancano progetti legati a beni storico-artistici o archeologici di rilievo, come il racconto del “Campo Trincerato” di Roma presso il Forte Aurelia, luogo tanto considerevole quanto poco conosciuto agli stessi romani, la ricostruzione in 3D e il videomapping del Tempio di Hera a Bernalda (Mt), proiettati nell’antiquarium che sarà così riaperto al pubblico, il restauro del ciclo di affreschi nella Chiesa di Santa Eufemia a Corte Franca (Bs), o la valorizzazione di un gruppo scultoreo di Jacopo della Quercia, tra i più importanti artisti tra gotico e Rinascimento, conservato nel piccolo Museo di San Cassiano di Controne, frazione appenninica di Bagni di Lucca (Lu). (Com)