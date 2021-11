Sanità: Ciarambino (M5s), bene fondi per Pronto soccorso ma Governo finanzi anche 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben vengano le risorse, pari a 90 milioni di euro, annunciate dal ministro della Salute Speranza per il personale medico e infermieristico dei Pronto soccorso, che sono la trincea della sanità". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino. "Ma non possiamo mettere in secondo piano altri operatori che lavorano da sempre in prima linea e sono stati protagonisti nel contrasto all'emergenza pandemica. Non devono esistere professionisti di serie A e di serie B dell'emergenza. Gli stessi fondi il Governo ha ora il dovere di reperirli anche per valorizzare il lavoro di medici, infermieri e autisti-soccorritori del 118, potenziando, una buona volta, l'intero sistema di emergenza territoriale. Parliamo di donne e uomini sottoposti a turni massacranti e a notevoli pressioni, che ogni giorno, soprattutto con l'esplosione della pandemia, sono impegnati a salvare vite umane. Incentivare questi professionisti equivale da un lato a riconoscere, finalmente, quanto importante sia la loro opera quotidiana, dall'altro a impedire la fuga, in atto da tempo, di personale impegnato in un servizio fondamentale per la salvaguardia della salute di tutti noi, il cui organico è oramai ridotto all'osso". (segue) (Ren)