Sanità: Ciarambino (M5s), bene fondi per Pronto soccorso ma Governo finanzi anche 118 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha poi aggiunto: "La Campania è tra le regioni nella quale si registrano le maggiori criticità del servizio di 118, a partire dal nostro capoluogo, dove agli atavici problemi si aggiungono casi di aggressione ai danni degli operatori. Negli ultimi mesi, a seguito di dimissioni volontarie di decine di medici, che hanno preferito optare per altri incarichi, il responsabile del 118 di Napoli ha dovuto addirittura sopprimere postazioni, preannunciando il rischio di non poter più garantire prestazioni in emergenza. Potenziare e incentivare il 118 equivale a garantire il diritto alla salute di tutti". (Ren)