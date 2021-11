Napoli: agguato nella notte a Fuorigrotta, ucciso 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a Napoli. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'agguato sarebbe stato compiuto nel quartiere di Fuorigrotta in via Caio Duilio. In particolare, la vittima era a bordo del suo scooter e sarebbe stata avvicinata da due soggetti che avrebbero esploso diversi colpi d'arma da fuoco. Il 30enne avrebbe provato a rifugiarsi invano dietro una pompa di benzina. Soccorso all'ospedale San Paolo, la vittima è deceduta per le gravi ferite subite. Sul luogo dell'accaduto indagano i poliziotti.(Ren)