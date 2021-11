Piemonte: l'assessora al Lavoro, con Defr più opportunità per giovani, donne e over 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati parlano di una ripresa, ma compito della politica oggi è creare le condizioni affinché anche le categorie più in difficoltà, ovvero giovani, donne e over 50, possano avere adeguate opportunità. Sono proprio loro i destinatari della nuova formazione i cui corsi saranno definiti tramite un dialogo stretto serrato e puntuale con il mondo dell’impresa. Lo ha affermato l'assessora al Lavoro Elena Chiorino, durante la terza commissione al Documento di economia e finanza 2022-2024 (Defr). “Per sostenere l'occupazione si ritiene indispensabile una formazione adeguata che non può esistere senza un orientamento completo per il quale è stata avviata una misura da 7 milioni di euro - ha continuato Chiorino -. (segue) (Rpi)