Piemonte: l'assessora al Lavoro, con Defr più opportunità per giovani, donne e over 50 (2)

- "Per le imprese è indispensabile difenderne l’orgoglio manifatturiero, valorizzare il made in Italy ed il rischio di svendita a basso costo sostenendole con provvedimenti mirati per sostenerne la competitività sia attraverso un fondo finalizzato ad acquisire temporaneamente quote di aziende in crisi, ma con un business plan sostenibile, sia mettendo a disposizione un gruppo per rilanciarle e metterle al riparo da eventuali attacchi speculativi”. L'obiettivo della Regione, si apprende da una nota stampa del Consiglio regionale, è quello di potenziare la formazione continua e professionale, avviare le Academy - scuole di alta formazione che avranno il compito di aggiornare le competenze di determinati comparti come ad esempio il tessile e l'automotive - e mantenere l'attenzione alta sui Centri per l'impiego. (Rpi)