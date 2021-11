Incendi: Papatheu (FI), innovazione sia al servizio di cittadini e decisori politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Innovare non significare solo inventare una nuova macchina o un nuovo procedimento per combattere gli incendi boschivi. Significa anche sviluppare nuovi approcci a modelli imprenditoriali, catene di produzione, mercati e politiche che aiuteranno i nuovi strumenti a diventare realtà e a diffondersi su scala globale”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali di palazzo Madama, Urania Papatheu, nel suo intervento in occasione della conferenza stampa odierna, nella sala Caduti di Nassirya del Senato, dal titolo “Contrasto agli incendi boschivi. Amministrazioni più forti per politiche più efficaci”, alla presenza del presidente Sogesid, Carmelo Gallo, e di tecnici ed esperti di Sicilia, Sardegna, Calabria e Lazio. “Bisogna spingere sull'innovazione, quindi, non solo nell’interesse dei cittadini, ma anche per favorire le decisioni politiche”, ha concluso la parlamentare azzurra.(Com)