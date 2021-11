Piemonte: Coldiretti, ok bonus verde, ora fondo mutualizzazione e rinvio sugar e plastic tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione dei gravi danni subiti dalle imprese agricole in conseguenza degli eventi climatici estremi, molto importante è l'istituzione di un fondo di mutualizzazione per ampliare il ventaglio di strumenti di gestione del rischio a disposizione delle imprese agricole e il rinvio di un anno della sugar e della plastic tax. Lo ha affermato il direttore di Coldiretti Torino Andrea Repossini in una nota stampa a margine dell'accordo raggiunto con il governo sulla proroga del bonus verde triennale. "Sul fondo di mutualizzazione i fondi dovrebbero essere di 50 milioni di euro nel 2022 e 100 o 130 milioni di euro negli anni successivi, e lo stanziamento di 50 milioni per il 2022 e di 80 dal 2023 per le assicurazioni agevolate", ha concluso Repossini.(Rpi)