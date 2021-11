Imprese: Enel estende il Supplier Development Program per lo sviluppo sostenibile e innovativo di tutti i propri fornitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma si rivolge alle aziende, con sede o filiale in Italia, qualificate o in fase avanzata di qualificazione nell’albo dei fornitori di Enel, e con un valore della produzione fino a 250 milioni di euro, ponendo particolare attenzione alle Pmi operanti su settori strategici che potranno beneficiare di un sostegno diretto da parte di Enel per l’accesso a determinati servizi. Il programma offre un ecosistema di opportunità per rendere più solida, performante ed innovativa la supply chain; opportunità che favoriscano, per le aziende partecipanti, la crescita finanziaria e manageriale, contribuiscano a sviluppare una maggiore efficienza dei costi, una maggiore attenzione all’innovazione, alla sostenibilità, all’internazionalizzazione, alla digitalizzazione e all’espansione delle attività anche ad altri ambiti. Le aziende che parteciperanno al Programma potranno accedere ad una serie di servizi, a condizioni vantaggiose rispetto a quelle generalmente applicate dai partner con i quali Enel ha siglato accordi di collaborazione. (Com)