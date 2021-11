Rifiuti: Vignaroli (Ecomafie), congratulazioni a Forestale e Nipaaf Napoli su sequestro 7,5 tonnellate di plastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere il mio ringraziamento ai carabinieri del gruppo Forestale e del Nipaaf di Napoli, che insieme a quelli delle stazioni dipendenti e del reparto Parco Nazionale del Vesuvio, hanno posto sotto sequestro 7 tonnellate e mezzo di sacchetti non conformi, a margine di una ispezione in 11 siti di produzione e distribuzione di buste di plastica. Lo ha dichiarato Stefano Vignaroli presidente della commissione ecomafie. "Parliamo di circa 2 milioni di pezzi per oltre 135mila euro in sanzioni, con la denuncia di due persone ed il sequestro dei siti di produzione. Si tratta di una operazione molto importante, sia da un punto di vista fattuale che simbolico, in quanto invia un messaggio chiaro di intransigenza verso chi produce e mette in circolo materiale che costituisce una minaccia per l'ambiente e per la catena alimentare. La transizione ecologica parte da un presupposto indispensabile: chi inquina deve pagare. Non più tardi di un giorno fa, segnalavo con preoccupazione la notizia dei circa 8,4 milioni di tonnellate di plastica in più legate alla pandemia, come già avvertiva la Commissione Ecomafie all'interno dell'inchiesta su Covid 19 e ciclo dei rifiuti. È arrivato il momento di cambiare rotta e per farlo bisogna perseguire chi danneggia l'ecosistema". Ha concluso Vignaroli. (Ren)