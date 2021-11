Imprese: Elettronica nella classifica "Eccellenze d'impresa" 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri pomeriggio nella cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana, la cerimonia per l'assegnazione del premio Eccellenze d'Impresa 2021 dedicato a quelle aziende che si distinguono per prestazioni straordinarie in termini di innovazione, internazionalizzazione, crescita e valorizzazione dei talenti. Elettronica - riferisce una nota - ha ricevuto una menzione speciale nella categoria "Innovazione e tecnologia" grazie a "importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo e tecnologie proprietarie che conferiscono un'ampia leadership tecnologica". A ritirare il premio Massimo De Bari, direttore People, Organization & Communication di Elettronica, che ha commentato: "Ricevo con grande soddisfazione questo importante riconoscimento per Elettronica, che celebra quest'anno settant'anni di storia e di successi. Oggi vengono premiati i risultati di una strategia orientata alla continua innovazione ed eccellenza. Elettronica, come azienda leader della Difesa, è in prima linea per fornire al Paese sistemi all'avanguardia nella difesa elettronica e dominio dello spettro elettromagnetico. L'innovazione è da sempre il nostro driver, non solo per eccellere come azienda, ma per stimolare l'ecosistema tecnologico necessario allo sviluppo sostenibile del sistema Paese. Voglio oggi ringraziare le nostre persone, che sono il futuro di Elettronica e il suo asset più importante. Ogni giorno contribuiscono col loro talento a farci guardare al futuro e alle sue sfide con orgoglio ed entusiasmo", ha concluso.(Com)