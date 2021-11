Imprese: censimento "I luoghi del cuore", Fai annuncia i venti progetti che saranno finanziati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sedici interventi selezionati potranno contare su un finanziamento complessivo di 200.000 euro, che vanno a sommarsi ai 170 mila euro destinati ai luoghi sul podio della classifica nazionale del censimento e ai vincitori delle due classifiche speciali. A questi vanno aggiunti gli oltre 420 mila euro di cofinanziamenti raccolti dagli enti che hanno presentato i progetti al Fai: Comuni, Parrocchie, Poli Museali, Associazioni, in diversi casi in collaborazione con Università o altri enti scientifici. L’opportunità del bando “I Luoghi del Cuore”, infatti, innesca sul territorio processi virtuosi che vanno ben oltre l’azione del Fai: per attuare i progetti si creano nuove reti di portatori di interesse, che attirano ulteriori finanziamenti e fanno convergere attenzione, idee ed energie sui luoghi votati. Oltre la metà delle richieste accolte riguarda progetti di valorizzazione, che hanno l’obiettivo di raccontare i luoghi e il loro rapporto con il territorio, estenderne la conoscenza, renderli più noti e semplici da fruire. Tra i beni in alta classifica, entrambi i luoghi di Modica (RG) saranno sostenuti dal Fai: le tre chiese della Via delle Collegiate potranno rafforzare il legame storico, affettivo e devozionale con i cittadini esponendo e raccontando alcune operesimbolo finora non fruibili, mentre la Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore vedrà restaurato l’importante ciclo di affreschi bizantini, seriamente compromesso dall’umidità. Il Ponte Acquedotto di Gravina in Puglia (Ba) avrà una nuova illuminazione, che permetterà di apprezzarne meglio l’architettura e soprattutto ne renderà percorribile l’arcata inferiore; inoltre, in qualità di vincitore del premio per il luogo più votato sul web, sarà protagonista di un videostorytelling che ne racconterà il ruolo nella storia della città e il rapporto con gli abitanti, realizzato dai due registi Gustav Hofer e Luca Ragazzi, vincitori di diversi premi internazionali. (segue) (Com)