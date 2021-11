Napoli: Laboccetta (Centro Studi Golia), evento su Dante al Sannazaro contributo a riscatto città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto martedì scorso a Napoli al Teatro Sannazaro, l'evento "Dante e Napoli, il riscatto di una città assopita". 400 gli ospiti intervenuti nella serata introdotta dalla giornalista Monica Macchioni. "Napoli non poteva chiudere il 2021 - ha detto Amedeo Laboccetta del 'Centro Studi Pietro Golia' - senza rendere omaggio a Dante a 700 anni dalla sua scomparsa. Abbiamo voluto dare il nostro contributo culturale e siamo orgogliosi dello sforzo profuso. Il nostro ringraziamento va a tutti gli amici che hanno contribuito per realizzare questo magnifico evento in città ed in particolare al Sannazaro, nelle persone di Lara Sansone e Sasà Vanorio. La cultura, l'ho sempre sostenuto, è il principale strumento per il riscatto di una Napoli in pieno torpore e 'ammalorata' da decenni di malgoverno, per non dire 'appestata', scomodando un altro grande poeta".(Ren)