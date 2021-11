Piemonte: cambio ai vertici della cultura, quattro nuovi direttori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I direttori neonominati hanno alle spalle non solo anni di esperienza e di confronto con le problematiche poste dalla conservazione e gestione del patrimonio, ma anche percorsi formativi molto qualificati – ha affermato Elena De Filippis, direttrice dell’istituto regionale del Ministero in Piemonte –. Il loro insediamento avviene in un momento ricco di prospettive. Stiamo infatti lavorando per partecipare ai bandi del Pnrr, che porteranno nuove risorse ai musei e vediamo i segni di un rinnovato interesse del pubblico dopo i limiti imposti dalla pandemia", ha concluso. (Rpi)