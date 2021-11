Sardegna: Uppersky (gruppo Aliparma) punta al rilancio dell'aeroporto di Tortolì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio dell'aeroporto di Tortolì è fondamentale per rivitalizzare l'economia dell'Ogliastra. Ne è convinto Giancarlo Insinna, amministratore unico di Upper Sky (gruppo Aliparma). Aliparma è interessata alla gestione dello scalo aereo ogliastrino. "La filiera turistica - ha spiegato Insinna - è un pilastro dell'economia della Sardegna e Tortolì diventerà una porta d'accesso al mondo sia per il territorio sia per l'intera Regione e il Paese, creando ambiente ideale per l'innovazione sociale e culturale". Ieri Insinna e il direttore generale di Aliparma, Mauro Izzacani, sono arrivati all'aeroporto di Tortolì con un elicottero decollato da Alghero. "La scelta di provare le nuove rotte di collegamento tra Tortolì ed altri aeroporti sardi non è casuale - si legge in una nota - l'obiettivo è quello di consolidare simbolicamente il sistema aeroportuale interno e renderlo ancora più forte". (Rsc)