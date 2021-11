Covid: in Piemonte altri 17 ingressi nei reparti ordinari e quattro decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 17 i nuovi ingressi odierni nei reparti ordinari che portano i ricoveri complessivi vicini a quota 250. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione Piemonte. Un numero che unito ai quattro decessi segnalati oggi (ma avvenuti negli scorsi giorni) mostra una situazione in continua evoluzione nella Regione. Ieri i ricoveri nei reparti ordinari erano scesi di 7 unità, mentre oggi salgono in maniera sostanziale. Sul fronte dei casi, oggi si registrano 376 contagi pari allo 0,6 per cento dei tamponi effettuati. Scendono di un'unità i pazienti in terapia intensiva, mentre i guariti oggi sono 213.(Rpi)