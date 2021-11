Abruzzo: Taglieri (M5s), nella Asl 2 impossibile fare Tac con contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della commissione Sanità del Consiglio regionale abruzzese, in quota Movimento cinque stelle, Francesco Taglieri, denuncia che "da almeno 48 ore nella Asl 02 è praticamente impossibile fare Tac con contrasto. Il motivo è una carenza generalizzata all'interno dell'Azienda del mezzo di contrasto iodato, necessario per effettuare questa fondamentale analisi che, rispetto alla Tac convenzionale, consente di cogliere particolari altrimenti impossibili da visualizzare. È un'ulteriore conferma - si legge in una nota - dell'incapacità di programmazione nella Asl 02, che dovrebbe rivedere con urgenza il piano di rientro della spesa farmaceutica per non gravare sulla qualità dell'offerta sanitaria per gli utenti. Senza un atto di indirizzo chiaro, il rischio è che si vadano a tagliare i servizi sbagliati. È un'altra sconfitta della tanto propagandata efficienza che, invece, delude ogni giorno alla prova dei fatti. E intanto ci sono ancora decine di milioni di euro di debiti da ripianare". L'esponente del M5s spiega: "Ci sono stati pazienti che si erano perfino preparati nelle ore precedenti, assumendo farmaci di desensibilizzazione a eventuali reazioni avverse, e che non hanno potuto fare la Tac con contrasto per l'assenza dell'isotopo iodato. Oltre all'interruzione delle visite programmate, scarseggiano perfino le scorte per le urgenze. Si tratta di un disservizio inaccettabile sulla pelle dei cittadini, che adesso dovranno aspettare un nuovo appuntamento su agende e calendari già carichi di impegni, con conseguenze su percorsi assistenziali e visite specialistiche. Tutto per la completa disorganizzazione di chi dovrebbe fare programmazione". (segue) (Gru)