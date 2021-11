Piemonte: Coldiretti, per contrastare cambiamenti climatici favorire diffusione verde pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello creato in Sicilia, a Giarre, è un primo esempio da moltiplicare nelle aree urbane italiane per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di piantare 1000 miliardi di alberi nel mondo entro il 2030. A minacciare ora la ripresa del settore florovivaistico è l'impennata dei costi di produzione con aumenti fino al 25 per cento delle materie prime per imballaggi, energia, concimi e trasporti anche per le carenze su logistica ed infrastrutture del sistema Italia - hanno continuato Moncalvo e Rivarossa -. Il prezzo del petrolio sta condizionando i costi energetici ma ad aumentare sono anche quelli della plastica, dell'acciaio e della carta determinanti nella filiera di produzione di fiori e piante. Attraverso il Pnrr é necessario agire sui ritardi strutturali dell'Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti", hanno concluso. (Rpi)