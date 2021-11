Piemonte: Regione lancia piano turismo europeo per inverno 2021-2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo i buoni dati dei mesi estivi con il grande ritorno in Piemonte dei turisti esteri, l’apertura di nuove rotte Ryanair è un’occasione imperdibile per consolidare la fama delle nostre destinazioni - hanno affermato il Presidente Alberto Cirio e l’Assessora al Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio – L’attrattività di Torino, delle sue località sciistiche e di tutto il territorio piemontese, che ha già raggiunto livelli importanti, può venire ulteriormente amplificata da una buona campagna di comunicazione, che metta in luce le numerose opportunità turistiche e di scoperta: ecco perché la Regione ha fortemente voluto sostenere questa operazione, in collaborazione con i partner del progetto”. Un progetto dove la Camera di commercio di Torino avrà un ruolo centrale: “Abbiamo deliberato questo intervento di comunicazione per posizionare la nostra città come meta competitiva in Europa per le vacanze invernali 2021-2022: neve, enogastronomia, cultura, eventi, ma anche sicurezza e affidabilità, temi ancora di stretta attualità in periodo pandemico – ha spiegato Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino – (segue) (Rpi)