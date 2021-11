Sardegna: Cisl su piano sanitario, non risolve problemi dei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano regionale dei servizi sanitari è un gigante coi piedi d'argilla: così com'è non risolve i problemi delle persone e dei territori". Lo ha affermato il segretario regionale sardo della Cisl, Gavino Carta, commentando il documento per il triennio 2022-2024, presentato di recente dall'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. "Si è di fronte a un gigantismo formale e nominalistico - ha spiegato Carta - che non ha a riferimento la persona, ma modelli di stampo aziendalistico. Anche quando si richiama la centralità del territorio si prescinde dalle specificità dell'isola". Il segretario della Cisl sarda ha, inoltre, evidenziato che l'esecutivo regionale ha varato il documento "come sempre in splendido isolamento, certamente non confrontandosi con i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, e si caratterizza per una frattura evidente tra quanto viene scritto e la realtà". (Rsc)