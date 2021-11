Lavoro: Buia (Ance), sanzioni non bastano, servono iniziative per far crescere cultura della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sicurezza sul lavoro "si deve cambiare paradigma: non crediamo che siano solo le sanzioni che possano arginare questa problematica, perché crediamo che ci sia un insieme di iniziative che possano far crescere la cultura della sicurezza". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia, in audizione nella commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.(Rin)