Campania: Villani (M5s), Ministero Interni si adoperi per scongiurare danni a Sarno (Sa)

- "Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno alla Camera dei Deputati a mia prima firma in merito ai risarcimenti per le vittime della frana del 5 maggio 1998, il mio impegno per Sarno continua senza sosta: ho chiesto un confronto con gli uffici competenti del Ministero dell'Interno per trovare una soluzione che riesca ad evitare danni al Comune di Sarno. Grazie all'aiuto del sottosegretario di Stato Carlo Sibilia che ringrazio vivamente per la sua immediata disponibilità e per la sensibilità sul tema, possiamo lavorare fattivamente per la risoluzione di una questione così delicata". Lo ha affermato in una nota il deputato M5s, Virginia Villani: "La terribile tragedia di Sarno a distanza di oltre 23 anni in cui hanno perso la vita 137 persone, rischia di potare con sé anche il rischio per il Comune di Sarno di fallire per non riuscire a pagare tutti i risarcimenti alle famiglie delle vittime. Nonostante il decreto Legge 133 del 24 giugno 2016, preveda un fondo per contenziosi connessi alle sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, ad oggi il comune di Sarno non riesce comunque a sopperire al risarcimento e questo potrebbe comportare una dichiarazione di dissesto per le casse pubbliche". (segue) (Ren)