Torino: Lo Russo incontra Gualtieri, Roma e Torino pronte ad affrontare sfida Pnrr

- Poche ore nella capitale per alcune riunioni tecniche al ministero dell’Economia, poi il confronto con l’amico - e collega - Roberto Gualtieri.Roma e Torino sono pronte ad affrontare le grandi sfide che ci attendono, a cominciare proprio dal Pnrr. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che questa mattina ha incontrato il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri. "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è una storica occasione di rilancio per l'Italia e le nostre città, un piano che investe i sindaci di grandi responsabilità - continua Lo Russo -. Dobbiamo lavorare insieme per cogliere appieno questa straordinaria opportunità, serve visione e ambizione per produrre progetti e trasformare le nostre città", conclude. (Rpi)