Piemonte: Coldiretti, per contrastare cambiamenti climatici favorire diffusione verde pubblico

- Per mantenere l'impegno a contrastare i cambiamenti climatici bisogna intervenire in modo strutturale sugli ambienti metropolitani, ripensando lo sviluppo delle città e favorendo la diffusione del verde pubblico e privato, considerato che in Italia ogni abitante dispone di appena 33,8 metri quadrati di verde urbano con Torino dove ci sono a disposizione appena 22 metri quadrati. Lo hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale in una nota stampa a margine degli Stati generali dei florovivaisti italiani in Sicilia e del Cop26 a Glasgow. (segue) (Rpi)