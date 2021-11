Campania: Pellegrino (Iv), sburocratizzazione con primo decreto su usi civici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Trentinara (Sa), abbiamo presentato il primo decreto dirigenziale della Regione Campania per la sdemanializzazione di terreni gravati da usi civici con permuta. Sono orgoglioso di aver dato il mio contributo per la risoluzione di un problema che si trascinava da anni e che affligge numerose famiglie, di Trentinara come di altri comuni del nostro Territorio". Lo ha reso noto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale della Campania. "Si tratta di un momento storico, ha continuato il consigliere , è il primo provvedimento in Campania e in Italia che va nella direzione di una sburocratizzazione e semplificazione vera e soprattutto concreta. Tale risultato è stato possibile grazie alla determinazione e alla competenza del sindaco di Trentinara, Rosario Carione e della sua Amministrazione e grazie alla disponibilità e all'attenzione dell'assessore Nicola Caputo e della sua Struttura. L'impegno continua anche per tanti altri Comuni a sostegno delle famiglie che hanno la stessa problematica". (Ren)