Torino: assemblea piccola industria, necessario cambiamento profondo Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita delle Pmi è stata al centro delle riflessioni dell'assemblea di Piccola industria dell'Unione Industriali di Torino, che si è svolta oggi all'Environment Park. “Il tema della crescita, scelto per questa assemblea - ha affermato Carlo Robiglio, Presidente Piccola industria e vice Presidente Confindustria - continua ad essere per le Pmi profondamente centrale e attuale. Piccola industria si è posta da tempo l’obiettivo di essere un laboratorio di crescita del Paese, consapevole dell’urgenza di accompagnare le piccole e medie imprese in un percorso di cambiamento profondo. Per le piccole aziende chiudersi e difendere le proprie scelte strategiche vuol dire decretare la propria fine”. (segue) (Rpi)