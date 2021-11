Piemonte: 11 mila 854 vaccinati con la terza dose, confermata zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11 mila e 854 i vaccinati odierni con la terza dose. La maggioranza delle 17 mila 375 inoculazioni complessive. È questo il dato sulla campagna vaccinale diffuso oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Le fasce più coperte sono ancora una volta quelle che hanno usufruito della dose aggiuntiva, ovvero gli over 80 e gli estremamente fragili. Seguono i 16-29enni con 1018 dosi ricevute. Fino ad ora il Piemonte ha utilizzato il 93,2 per cento dei vaccini disponibili. Nel frattempo, la Regione si riconferma in zona bianca anche osservando i dati dall'1 al 7 novembre. L'Rt attualmente è stabile all'1,10 e la percentuale di positività ai tamponi si conferma all'1 per cento. Infine, l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e reparti ordinari resta bassa, rispettivamente al 3,7 per cento e al 4,2 per cento. (Rpi)