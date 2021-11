Torino: Foglietta, su Ecosistema Urbano bisogna ragionare su intera megalopoli pianura padana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente Onlus che pone Torino sotto la metà della classifica ci invita ad allargare lo sguardo sulla questione ambientale: bisogna investire l'intera megalopoli della pianura padana. Lo scrive in un post su Facebook l'assessora alla Mobilità di Torino Chiara Foglietta commentando i dati del 28esimo rapporto Ecosistema Urbano, dove Torino si è classificata 81esima. "La qualità ambientale, la qualità della vita, i servizi di prossimità sono valori su cui la collettività - continua Foglietta - è oramai sensibile e particolarmente esigente. Questo rapporto è per me un punto di partenza per capire quali possono essere le politiche strategiche sia per azioni di vicinato sia per politiche ambientali innovative che partono da Torino per arrivare a Venezia", conclude. (Rpi)