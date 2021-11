Napoli: Comune primo in Italia per contenuti YouTube

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata presentata ieri l'indagine di Forum pubblica amministrazione sull'utilizzo dei social network in 107 comuni capoluogo che ha preso in esame una serie di indicatori per valutare l'efficacia della comunicazione social delle maggiori città italiane. In particolare, la ricerca ha considerato aspetti quali la presenza sui diversi canali, cura del profilo, visibilità, popolarità e capacità di coinvolgere l'utenza e ha visto la città partenopea piazzarsi al quinto posto assoluto dopo Bologna, Venezia, Torino e Firenze e prima di Roma Capitale, Pordenone, Cagliari, Genova e Milano". Lo ha comunicato l'ente di Palazzo San Giacomo in una nota. (segue) (Ren)