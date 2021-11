Sardegna: Cagliari e i suoi giovani tornano protagonisti di Monumenti aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi 13 e 14 novembre 2021 Cagliari e i suoi giovani tornano protagonisti di Monumenti aperti. Nata nel capoluogo sardo nel maggio del 1997 per iniziativa di un gruppo di studenti universitari per far riscoprire ai cittadini la città e rafforzare il senso di appartenenza al proprio patrimonio culturale, Monumenti Aperti "promuove la città da tutti i punti di vista, in particolare sotto il profilo storico-culturale, mettendo al centro i suoi tesori". Al palazzo Civico di via Roma stamani a sottolinearlo il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco. E facendo gli onori di casa, ha ringraziato l'onlus Imago Mundi che dal 1999 coordina con successo crescente la manifestazione. "Il nostro progetto - ha detto Tocco - è anche quello di incentivare sempre più la partecipazione attiva delle scuole, perché gli studenti possano prendere contezza del nostro patrimonio". A condividere l'importanza di Monumenti aperti per i giovani e per le scuole anche l'assessora all'Istruzione, Rita Dedola. "Contribuisce - ha detto Dedola - ad arricchire il patrimonio culturale degli studenti che in prima persona studiano e poi espongono al pubblico il monumento che debbono descrivere. È un'esperienza che rimane nel patrimonio di nozioni, sia dei bimbi e bimbe delle scuole di primo grado, che nei ragazzi e ragazze delle scuole superiori". Insomma, Monumenti aperti "svolge una funzione pedagogica fondamentale". (segue) (Rsc)