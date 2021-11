Sardegna: Cagliari e i suoi giovani tornano protagonisti di Monumenti aperti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si inaugura dunque sabato 13 novembre, alle 10, nel centro comunale "Il Ghetto", quando un quartetto di archi e percussioni, formato da allievi del Conservatorio "P. da Palestrina" di Cagliari, eseguirà un brano originale composto appositamente per la 25esima edizione della manifestazione. Seguirà la proiezione del cortometraggio "Il sogno di chi?", realizzato nell'ambito del progetto "Ciak. L'arte del cinema per l'inclusione", finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e realizzato dall'associazione culturale Imago Mundi. Il progetto di formazione gratuito di cinema è stato ideato e diretto dal regista Antonello Murgia (teatro Dallarmadio), e si è tenuto a Cagliari, tra maggio e settembre, negli spazi dell'Exma. In tutto 20 i monumenti - ha anticipato Massimiliano Messina, presidente Imago Mundi - che MA suggerisce questo 2021: la basilica San Saturnino, il bastione Saint Remy, la passeggiata coperta e galleria dello Sperone, la chiesa San Michele, il cimitero monumentale di Bonaria, la cripta Santa Restituta, la galleria comunale d'Arte, Il Ghetto, il Museo archeologico nazionale, l'Orto botanico, il palazzo Civico, il palazzo dell'Università, il palazzo Viceregio, il parco dell'Autonomia di Villa Devoto, il parco naturale regionale di Molentargius, la Pinacoteca e Tuvixeddu. Tra i 20, anche tre novità: il Giardino della Facoltà di Scienze economiche, il Museo universitario delle Arti e delle Culture contemporanee e il parco Nervi. (segue) (Rsc)