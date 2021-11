Sardegna: Cagliari e i suoi giovani tornano protagonisti di Monumenti aperti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E poi quattro imperdibili itinerari. A iniziare dal Trentapiedi dei Monumenti, che propone due distinti percorsi: "Il racconto della città dall'alto" e "Scrigni di arte dal Medioevo ad oggi". Partirà ogni ora dal capolinea all'interno di palazzo Belgrano, sede del Rettorato in via Università, e condurrà i visitatori, in circa 50 minuti, alla scoperta del Bastione Saint Remy (itinerario 'Il racconto della città dall'alto"), oppure verso il Bastione Santa Croce e il nuovo MUACC - Museo Universitario delle Arti e delle Culture Contemporanee (itinerario "Scrigni di arte dal Medioevo ad oggi"). Quindi, Itinerario Colle Sant'Elia, itinerario piazza Arsenale - racconto storico delle Fortificazioni del quartiere Castello, Itinerario - Architetture Vegetali - I viali alberati di Cagliari. Come tradizione non mancherà il convegno. In collaborazione con il Festival Pazza Idea domenica 28 novembre e vedrà la presenza di Fabio Viola, considerato uno dei più influenti designer di videogiochi al mondo e la stratega culturale Noemi Satta. "Nelle stesse giornate della manifestazione si terrà un press tour alla scoperta della città di Cagliari vista attraverso i suoi monumenti, la sua tradizione enogastronomica e la sua dimensione green", ha annunciato l'assessore alle attività produttive, Alessandro Sorgia. Anche questa 25esima edizione risente delle limitazioni pandemiche. Seppure in una versione "ridotta", ma finalmente in presenza, per visitare i monumenti o partecipare agli itinerari sarà perciò richiesta la prenotazione. (Rsc)