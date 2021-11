Campania: De Luca, anche quest'anno trasporto gratis per gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il sesto anno consecutivo la Regione Campania fornisce l’abbonamento per il trasporto pubblico gratuito agli studenti nella fascia d’età compresa tra 11 e 26 anni, con la certificazione Isee non superiore a 35mila euro e da quest’anno anche muniti di green pass". Lo ha annunciato sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca: "L’altra novità del 2021 riguarda la completa dematerializzazione del titolo di viaggio, in formato digitale, direttamente sullo smartphone. Sono circa 120mila le ragazze e i ragazzi che usufruiscono di questo servizio. Per l’abbonamento gratuito agli studenti, la Regione Campania investe ogni anno quasi 30 milioni di euro. È uno sforzo finanziario importante, dietro cui c’è una scelta di poco politico". De Luca ha dichiarato: "Siamo stati la prima Regione d’Italia a fornire l’abbonamento per il trasporto gratuito agli studenti, con il doppio obiettivo di dare un sostegno al reddito delle famiglie e per contrastare la dispersione scolastica. Da quest’anno, con l’introduzione dell’abbonamento digitale, facciamo anche un grande passo in avanti sul tema dell’innovazione. Vogliamo diventare la prima Regione d’Italia per la digitalizzazione dei servizi per i cittadini e le imprese". (Ren)