Piemonte: assessore Sviluppo, con space economy possibilità ricondizionare imprese automotive

- L’automotive fa 70 mila occupati e dobbiamo trovare delle traiettorie di sviluppo alternative. In questo senso con la space economy possiamo catapultare queste imprese in un altro settore produttivo. Lo ha affermato l’assessore allo Sviluppo del Piemonte Andrea Tronzano, durante l’evento di inaugurazione dell’incubatore per le imprese aerospaziali Esa Bic all’interno del Politecnico di Torino. “Noi crediamo fermamente nella Città dello spazio e lo dimostreremo il 30 novembre presentando un piano da 1 miliardo. Non sappiamo se verremo finanziati, ma chiederemo al governo di avere fiducia nel Piemonte e in questa classe dirigente competente”, ha concluso. (Rpi)