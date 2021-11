Piemonte: il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, percorso Torino farà crescere space economy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo incubatore servirà a far crescere in maniera importante la space economy. Lo ha affermato il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) Giorgio Saccoccia durante l’inaugurazione dell’incubatore per le imprese aerospaziali Esa Bic, all’interno del Politecnico di Torino. “Vogliamo puntare sull’imprenditoria giovanile. Speriamo che questo incubatore rappresenti una spinta, che è necessaria, nella trasformazione delle idee in valore economico”, ha concluso. (Rpi)