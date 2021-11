Salerno: de Magistris, inchiesta Repubblica svela ombre su sistema De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inchiesta di Isaia Sales in più puntate sul quotidiano Repubblica evidenzia uno spaccato inquietante sul sistema De Luca. Ma gli interrogativi più terribili che pone Sales, in tutta la sua autorevolezza intellettuale, sono quelli sul ruolo di presunta copertura che avrebbe avuto, in favore di De Luca, una parte della magistratura. Il tema è spinosissimo e non può lasciare ombre come non di rado è accaduto. E credo che non si possono considerare le affermazioni di Sales solo come opinioni personali, sono fatti sui quali appare doveroso intervenire e verificare per evitare un vulnus serio per la credibilità della stessa magistratura". Lo ha affermato Luigi de Magistris in una nota. (Ren)