Piemonte: Profumo (Compagnia San Paolo), incubatore Politecnico modo di fare impresa e costruire nuovo lavoro

- Questo è il modo in cui si fa impresa e si costruisce nuovo lavoro. Lo ha affermato il presidente di Compagnia di San Paolo Francesco Profumo intervenendo all’inaugurazione dell’incubatore aerospaziale Esa Bic all’interno del Politecnico di Torino. “Il sogno di fare impresa in università l’abbiamo fatto partire molti anni fa - continua Profumo, parlando della sua esperienza da ex rettore del Politecnico di Torino - Siamo stati i primi a farlo è l’evento di oggi è uno dei frutti di quella scelta” (Rpi)