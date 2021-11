Pnrr: Gallo (M5s), fondi arrivino anche ad aziende idriche del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento della privatizzazione dei servizi pubblici locali è un rischio emerso prima del decreto concorrenza". Lo ha dichiarato il deputato del m5s Luigi Gallo: "Una circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12 maggio 2021 ha acceso un campanello di allarme nel Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua Pubblica, che ha lanciato una mobilitazione con la campagna la carovana dell'acqua. Iniziativa che il 20 novembre vedrà una tappa nazionale nella città di Napoli, con corteo e assemblea pubblica, chiamando alla partecipazione i sindaci, le parrocchie, le scuole e tutte le realtà che sostengono l'impegno per l'acqua bene comune, a cui parteciperò con convinzione. La scelta di resistere alla privatizzazione del servizio idrico, garantita anche dalle norme europee che permettono la gestione in house, non può essere utilizzata per sottrarre risorse al Sud. La Commissione Europea ha invece chiesto all'Italia di intervenire sul water service divide per la scarsità dell'acqua, della depurazione, degli investimenti al Sud e che costituisce l'obiettivo principale della Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)". (segue) (Ren)