Pnrr: Gallo (M5s), fondi arrivino anche ad aziende idriche del Sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E duqnue: "La circolare di fatto nega il recupero dei disequilibri economici e di investimento nel centro sud, prevedendo che il 70 per cento delle risorse siano assegnate ai singoli progetti per i quali l'affidamento del Sii sia già avvenuto entro settembre 2021, escludendo così le regioni del sud da una montagna di risorse. Stanziando il restante 30 per cento delle risorse per chi completa l'affidamento entro il 30 giugno 2022 e isolando automaticamente le esperienze di aziende pubbliche e dell'ampia quota di gestioni in economia.Una tempistica e una suddivisione assurde che negano gli obiettivi della Missione 2 del Pnrr, con l'effetto di escludere dalle risorse del Pnrr destinate alle infrastrutture idriche proprio i comuni del Mezzogiorno (escludendo solo in Campania la città di Napoli e i 31 comuni dell'area nord della Città Metropolitana, le province di Caserta, Avellino e Benevento)". Infine Gallo ha concluso: "La scelta di un affidamento ad un unico gestore regionale o provinciale cozza con la storia di gestione dei servizi idrici che in provincia di Agrigento e a Napoli hanno portato anche ad una gestione pubblica grazie ai laboratori civici e alle mobilitazioni nati dal basso. È per questo che ho depositato una interrogazione al ministro Cingolani, chiedendo o il ritiro o i correttivi di questa assurda circolare, e per fare chiarezza su una vicenda che rischia di negare tutti i principi per cui è nato il Pnrr non rendendo questo Paese più resiliente nella gestione dell'acqua, ma solo più disuguale, aggredendo le scelte politiche diverse dalla privatizzazione dei beni comuni". (Ren)