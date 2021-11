Governo: Cdm, via libera a regolamento per sportello unico doganale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra l'altro, si prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbia il ruolo di coordinamento dei procedimenti e dei controlli per mezzo del portale Sudoco, istituito presso l'Agenzia medesima. Il portale funge, in particolare, da strumento per la realizzazione dell'interoperabilità tra le amministrazioni e gli organi dello Stato, con riferimento alle attività procedimentali e ai controlli. I servizi messi a disposizione dal portale offrono agli operatori economici un'interfaccia unica per l'attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all'entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale; la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli; la verifica dell'avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli; la consultazione dello stato di attivazione dell'interoperabilità tra i sistemi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte. (Rin)