Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro sui principali appuntamenti previsti oggi a Torino e in Piemonte: REGIONE PIEMONTE - Nuovo Teatro Faraggiana, l’assessore Marnati organizza il convegno “Le opportunità di finanziamento per una transizione ecologica. Comunità energetiche, innovazione e cooperazione in ambito forestale". Novara, (ore 9:15) - Il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione del nuovo Reparto di degenza di Nefrologia e Gastroenterologia Pediatrica dell’Ospedale. ospedale Regina Margherita, Torino (ore 11:30) - Il vicepresidente Carosso partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Foresta condivisa del Po piemontese” realizzato dall’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Sala trasparenza della Regione Piemonte, (ore 12:00) - Il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione del secondo lotto dei posti letto di rianimazione . ospedale Mauriziano, Torino, (ore 13:30). (Rpi)