Piemonte: stanziati 37,4 milioni di euro per diritto allo studio

- Uno stanziamento da 37,4 milioni di euro a partire dal 2022 per il diritto allo studio. Questo è il piano Defr 2022-2024, che è stato illustrato in sesta commissione dall'assessora all'Istruzione del Piemonte Elena Chiorino. I tre focus su cui verrà concentrato questo contributo sono gli asili nido, le borse di studio e le residenze universitarie. per gli asili nido verranno destinate delle risorse per consentire l'ampliamento degli orari di apertura e contingentare o diminuire le tariffe, per supportare l’occupazione femminile e ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento. (segue) (Rpi)